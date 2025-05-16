Общество

Оперативники МВД задержали волгоградца за обман 97-летнего труженика тыла

Общество 16.05.2025 11:30
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16.05.2025 11:30


В Волгограде полиция задержала 25-летнего местного жителя, подозреваемого в содействии телефонным мошенникам. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, волгоградец помог злоумышленникам похитить крупную сумму у 97-летнего пенсионера. 



Установлено, что задержанный ранее согласился на предложение  подработать, получив сообщение в мессенджере. Согласно отведенной ему роли, ему необходимо было забирать деньги у граждан и переводить по указанным счетам. Аферисты звонили пожилым волгоградцам и сообщали им о якобы ДТП, в котором их родственник стал виновником, поэтому необходимо передать деньги курьеру. 

На уловку мошенников попался 97-летний пенсионер из Кировского района. Он передал курьеру 500 тысяч рублей. 

- В настоящий момент установлена причастность задержанного к совершению четырёх аналогичных преступлений. Следствию предстоит выяснить все эпизоды его противоправной деятельности, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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