Безработным волгоградцам назвали несколько вариантов трудоустройства





Жителям Волгограда предлагают попробовать себя на различных должностях в Федеральной службе судебных приставов. В настоящее время в райотделах регионального управления есть открытые вакансии, сообщает ИА «Высота 102».

Так, например, в Центральном районном отделе судебных приставов Волгограда ГУ ФССП по Волгоградской области готовы принять на работу сразу несколько специалистов. Здесь вакантны должности судебного пристава-исполнителя, младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Есть в райотделе потребность и в дознавателе.

Полный список вакансий выглядит следующим образом:

судебный пристав-исполнитель;

дознаватель;

младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;

делопроизводитель (старший специалист 2 разряда, специалист по ведению депозитного счета)

Уровень зарплаты в отделе готовы назвать потенциальным сотрудникам. Напомним, что райотдел в Центральном районе находится на улице Пархоменко, 43. Желающие могут обратиться лично, либо позвонить по телефону +7 937 705-55-93 (Асильбек Ермекович Даулеткалиев).