«Это истерика какая-то!»: известный комик Сабуров пришел в восторг от волжского завода





Известный комик Нурлан Сабуров во время своего приезда в Волгоград с концертом принял приглашение предпринимателя Михаила Грачева посетить производство GRASS. Как сообщает ИА «Высота 102», масштабы волгоградского высокотехнологичного завода восхитили стендапера. «Это просто истерика!» – так прокомментировал увиденное Нурлан Сабуров.

– Изначально, наверное, ему казалось, что это будет стандартная болтовня с чаем и бутербродами. Однако, вместо офисных стульев (хотя они тоже были) мы показали Нурлану производственные цеха, линии розлива, роботов и склады, которые напоминают сцену из «Интерстеллар», – рассказал на своей странице в Telegram Михаил Грачев. – Но главный сюрприз ждал его в новом офисе.





Новый офис компании впечатлил Сабурова непривычными для Волгограда открытыми лофтами с панорамными окнами, массажным кабинетом, и даже наличием робота-официанта, игровой зоны с плойкой, баром с бариста.





– Короче говоря, Нурик вдохновился масштабом. Договорились встретиться еще, – написал Михаил Грачев.

Фото, видео: Михаил Грачев / t.me