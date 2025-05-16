В поселке под Волгоградом домашнее животное подхватило бешенство





В Октябрьском районе Волгоградской области зафиксирован случай бешенства. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление губернатора региона, опасную инфекцию нашли у домашнего животного в квартире дома в одноименном рабочем поселке.

В связи с выявлением бешенства в населенном пункте введен карантин. Специалисты государственной ветеринарной службы района приступили к ликвидации очага инфекции.

На территории района организована иммунизация. Прививки назначены питомцам и скоту, которые ранее не были вакцинированы или чья последняя прививка была сделана более 180 дней назад.