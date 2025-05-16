Пробег ретро-автомобилей проведут волгоградцы в память о художнике Лосеве





В Центральном районе Волгограда 17 мая пройдет автопробег ретро-автомобилей. Как сообщает V102.RU, мероприятие с участием машин второй половины ХХ века приурочено к Х фестивалю искусств в честь волгоградского художника Виктора Лосева.

Автомобили совершат пробег по центру города, после чего в 10:00 остановятся возле музыкального театра на улице Маршала Чуйкова. Уже на месте члены клуба «Retro34» расскажут волгоградцам об эпохе и технике того времени.

Десятый фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?» будет проходить в Волгограде с 16 по 18 мая. Жителей и гостей города ждут открытые выставки, лекции, экскурсии, квесты и многое другое.

Так, например, 17 мая с 12:00 до 14:00 будет проходить квест «Пять из десяти». Он стартует от скульптуры «Виктор Лосев на пленэре» и пройдет по пяти близлежащим местам творчества Виктора Лосева. Организаторы обещают погрузить участников в атмосферу вдохновлявшего художника пространства.

С 18:00 до 19:00 в тот же день будет проходить экскурсия по местам творчества Виктора Лосева. Встреча – у фонтана в сквере им. В.Н. Симбирцева. Мероприятие платное. Кроме того, нужна регистрация на странице фестиваля в «ВКонтакте».

Напомним, что Виктор Лосев известен тем, что часто творил на улицах Волгограда, создавая портреты случайных прохожих. В рамках фестиваля в этом году волгоградцы также могут написать город и горожан.

18 мая с 10:00 до 13:00 писать портреты будут у скульптуры «Виктор Лосев на пленэре» на Центральной набережной, с 12:00 до 13:00 – на ул. Мира (место встречи – у кондитерской So So Coffee).

Фото: архив V102.RU