Можно загорать: в Волгограде синоптики пообещали жаркие выходные





В Волгограде и области синоптики спрогнозировали жаркие выходные. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, температура воздуха поднимется до +26º.

– В субботу, 17 мая, день будет солнечным без существенных осадков. Ветер днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+26º, – рассказали синоптики.

В воскресенье в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы, но они никак не повлияют на градус за окнами.

– 18 мая ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18...+23º, местами до +26º, – говорится в прогнозе Волгоградского ЦГМС на ближайшие дни.