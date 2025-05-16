Общество

Волгоградским школьникам напомнили правила безопасности вблизи железной дороги

Общество 16.05.2025 12:59
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16.05.2025 12:59


Накануне летних школьных каникул более 1,7 тыс. школьников в Волгоградской области приняли участие в специализированных акциях, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов. Они проводились в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!» с привлечением сотрудников железнодорожных предприятий и транспортной полиции, которые посетили ряд школ в Волгограде, а также в Камышинском, Суровикинском и Октябрьском районах Волгоградской области.
Школьникам напомнили о необходимости соблюдения правил личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, а также раздали тематические памятки и сувениры. Кроме того, учащимся показывали тематические видеоролики, проводили интерактивные игры, викторины и квесты.
– Стальная магистраль является объектом повышенной опасности. Запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов, – рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги. – Необходимо пользоваться специально оборудованными пешеходными переходами, тоннелями, мостами и другими обустройствами, предназначенными для безопасного пересечения железной дороги.

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