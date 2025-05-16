Удивление вызвал Волгоград у главы Союза архитекторов Шумакова





В Волгограде сегодня, 16 мая, представители архитектурного сообщества из 25 регионов России в рамках работы первого межрегионального форума «Нижняя Волга» обсуждают вопросы сохранения культурного наследия, развития национальной архитектурной школы, совершенствования методов градостроительства. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор региона Андрей Бочаров провел встречу с российскими архитекторами.

Перед встречей, сообщает пресс-служба обладмина, Андрей Бочаров вместе с участниками форума ознакомился с выставкой перспективных проектов развития прибрежных территорий Волгограда. Разработкой проектов занимались молодые архитекторы, студенты профильного вуза и строительного техникума. Напомним, что молодые волгоградцы предлагают развернуть Волгоград лицом к Волге.

– Мне как руководителю очень нравится, что молодежь формирует масштабные предложения. И объекты, которые мы создаем на берегу Волги, – это часть лица города, – отметил Андрей Бочаров.

В ходе проходящих встреч Андрей Бочаров обсудил ряд вопросов с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым, руководителями региональных отделений, представителями архитектурного сообщества. Обсуждение проходило в амфитеатре на набережной города-героя.

– Совсем недавно, примерно 2,5 года назад, мы с вами обсуждали планы развития города Волгограда, Волгоградской области, реализацию инфраструктурных проектов, проектов благоустройства и формирования новых общественных пространств. И сегодня наша встреча как раз проходит на одном из таких объектов, – акцентировал внимание участников встречи губернатор. – Мы стараемся сделать все, чтобы сохранить историческое наследие Царицына-Сталинграда-Волгограда. Жизнь вносит, конечно, свои коррективы, ставит новые задачи по развитию инфраструктуры, реализации современной жилищной политики, повышению требований к качеству жизни и комфорту среды проживания. При этом мы живем в условиях объективно ограниченных финансовых ресурсов и возможностей. Но, тем не менее, мы будем стараться делать всё, что в наших возможностях для сохранения нашего исторического наследия, в том числе уникальных архитектурных решений.





По приезде в Волгоград представители архитектурного сообщества успели посмотреть на новые объекты Волгоградской области и изучить проекты, представленные молодыми архитекторами. Николай Шумаков на встрече с Бочаровым положительно оценил стратегию развития города и поддержку молодого поколения специалистов властями.

– Стратегия развития города, на мой взгляд, намечена очень верно. Вы настолько насыщаете пространства различными функциями, что диву даешься. И мы понимаем, что проектируют молодые. У вас нет оттока архитекторов, а наоборот – приток. Это говорит о многом. Вы создаёте ту самую рабочую среду для архитекторов, которая для них очень важна. Они чувствуют себя востребованными, полноценными, делают проекты, которые не ложатся в корзину, а будут реализованы. Если вы хотите какой-то личной оценки о городе, то у меня только восторг, восхищение и удивление, – отметил Шумаков.