В Волгограде осудили разъезжавшего с поддельными правами гастарбайтера





В Волгограде вынесен приговор гражданину Узбекистана, разъезжавшего по городу с поддельными правами. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина прибыл в областной центр, чтобы подзаработать на стройке, однако, подкопив на машину, попросил родственников помочь заполучить водительские «корочки».

- В сентябре 2024 года подсудимый, путем использования телекоммуникационной сети «Интернет» через мобильный телефон, обратился к своему знакомому в Узбекистане, с которым договорился об изготовлении заведомо подложного официального документа, а именно водительского удостоверения. Уже через месяц в почтовом отделении г. Волгограда подсудимый получил указанный документ, которым впоследствии воспользовался при управлении транспортным средством, - рассказали журналистам в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Но удача недолго была к иностранцу благосклонна: в ноябре 2024 года мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые сразу же вычислили подделку.

Отметим, ещё на этапе следствия обвиняемый раскаялся в преступлении. Дзержинским районным судом он был признан виновным в уголовном правонарушении. За использование поддельных документов ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.