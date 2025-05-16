На севере Волгограда встали вагоны СТ из-за аварии





Сегодня, 16 мая, движение трамваев в Краснооктябрьском районе Волгограда оказалось парализовано из-за аварии на линии. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел в районе остановки «Монолит».





В центре управления пассажирскими перевозками пояснили, что авария произошло около 16:45. На месте уже работают специалисты. Время окончания ремонтных работ не уточняется.

В настоящее время скоростные трамваи останавливаются неподалеку от остановки и высаживают пассажиров. Также горожане жалуются и на задержку троллейбусов.

Видео: Волгоград №1 / t.me