«Не дожил месяц до 51-летия»: в Еланском районе похоронят погибшего на СВО Сергея Синицына

В Еланском районе Волгоградской области 17 мая простятся с 50-летним участником специальной военной операции Сергеем Синицыным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Сердце Елани», жизнь бойца оборвалась 11 апреля этого года.

До дня рождения Сергея оставалось чуть больше месяца. В мае ему бы исполнился 51 год.

Прощание с погибшим участником СВО начнется в 11:00 в селе Морец по адресу: ул. Московская, 88. Отпевание пройдет в 12.00 по адресу: ул. Московская, 49.

Фото: Сердце Елани / t.me