Общество

«Не дожил месяц до 51-летия»: в Еланском районе похоронят погибшего на СВО Сергея Синицына

Общество 16.05.2025 16:43
0
16.05.2025 16:43


В Еланском районе Волгоградской области 17 мая простятся с 50-летним участником специальной военной операции Сергеем Синицыным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Сердце Елани», жизнь бойца оборвалась 11 апреля этого года. 

До дня рождения Сергея оставалось чуть больше месяца. В мае ему бы исполнился 51 год.

Прощание с погибшим участником СВО начнется в 11:00 в селе Морец по адресу: ул. Московская, 88. Отпевание пройдет в 12.00 по адресу: ул.  Московская, 49.

Фото: Сердце Елани / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.05.2025 18:13
Общество 16.05.2025 18:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2025 17:23
Общество 16.05.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 16:22
Общество 16.05.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 14:14
Общество 16.05.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 14:05
Общество 16.05.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 14:02 Реклама
Общество 16.05.2025 14:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2025 13:22
Общество 16.05.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 13:02
Общество 16.05.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 12:59
Общество 16.05.2025 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2025 12:46
Общество 16.05.2025 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.05.2025 11:30
Общество 16.05.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 11:07
Общество 16.05.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 11:07
Общество 16.05.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 10:06
Общество 16.05.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2025 09:31
Общество 16.05.2025 09:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:30
Командовал парадом в Сталинграде: «генерал-прорыв» назначен новым главкомом Сухопутных войск РФСмотреть фотографии
18:13
Налоговый вычет за спорт получили свыше 1,3 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
17:33
Готовьте денежки: в Волгограде с 19 мая начнут штрафовать за неуплату парковки еще на 14 участкахСмотреть фотографии
17:30
Мэр города в регионе России ушел в отставку из-за высокой зарплатыСмотреть фотографии
17:23
На севере Волгограда встали вагоны СТ из-за аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
В России предлагают стимулировать рождаемость «демографической неделей»Смотреть фотографии
16:43
«Не дожил месяц до 51-летия»: в Еланском районе похоронят погибшего на СВО Сергея СиницынаСмотреть фотографии
16:22
В поселке под Волгоградом домашнее животное подхватило бешенствоСмотреть фотографии
16:20
Отряды полиции и волонтеры вышли на поиски пропавшей в январе волжанкиСмотреть фотографии
15:52
Опубликовано видео убийства дагестанцем посетителя караоке-клуба в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Эвакуацию-«двухминутку» провели в Ворошиловском ТЦ ВолгоградаСмотреть фотографии
15:03
Силовики: в Волгограде дагестанцем убит посетитель клуба Karaoke ManiaСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Волжская ГЭС будет держать «рыбную полку» до 26 маяСмотреть фотографии
14:14
«Это истерика какая-то!»: известный комик Сабуров пришел в восторг от волжского заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Удивление вызвал Волгоград у главы Союза архитекторов ШумаковаСмотреть фотографии
14:02
Гремячинский ГОК увековечивает память героевСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде осудили разъезжавшего с поддельными правами гастарбайтераСмотреть фотографии
13:22
Пробег ретро-автомобилей проведут волгоградцы в память о художнике ЛосевеСмотреть фотографии
13:02
Можно загорать: в Волгограде синоптики пообещали жаркие выходныеСмотреть фотографии
12:59
Волгоградским школьникам напомнили правила безопасности вблизи железной дорогиСмотреть фотографии
12:46
Безработным волгоградцам назвали несколько вариантов трудоустройстваСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом подростка осудили за гибель в ДТП 17-летней подругиСмотреть фотографии
12:04
Россиянин выиграл миллион евро на международном покерном турниреСмотреть фотографии
11:30
Оперативники МВД задержали волгоградца за обман 97-летнего труженика тылаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
КСП: 70 из 94 убежищ в Волгограде не готовы к укрытию горожанСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде запретили продавать потенциально опасные сыр, творог и сметануСмотреть фотографии
10:58
В двух районах Волгограда с поличным поймали «черных» мусорщиковСмотреть фотографии
10:30
На севере Волгограда Toyota в час пик перевернулась на крышуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Власти Волгограда опровергли слухи о закрытии автобусного маршрута №43Смотреть фотографии
10:00
Последний шанс купить Changan со скидкой: стартовала распродажа во FRESH ВолгоградСмотреть фотографии
 