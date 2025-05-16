Гремячинский ГОК увековечивает память героев

Общество 16.05.2025 14:02 Реклама
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16.05.2025 14:02 Реклама
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате состоялось торжественное открытие стелы Памяти.
В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия установили гранитный монумент, посвященный воинам-освободителям и труженикам тыла, и обустроили сквер Памяти из 80-ти абрикосовых деревьев.
Монумент торжественно открыл генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев:
– Герои Великой Отечественной войны своими жизнями защитили наш народ и весь мир от порабощения. Сегодня мы исполняем свой долг перед ними – своими трудовыми достижениями укрепляем страну, создаем благополучное будущее нашим семьям, детям, будущим поколениям. Мы доказываем это нашими рекордами, отличными показателями Трудовой вахты. В честь 80-летия Великой Победы мы высадили первый в истории ГОКа парк из 80 именных деревьев, каждое дерево мы высадили в честь конкретного нашего сотрудника, которым гордимся и по праву считаем достойным продолжателем традиций старших героических поколений.
Самое первое дерево парка предприятие посвятило памяти первооткрывателя Гремячинского месторождения калийных солей, человеку, без которого этого предприятия не существовало бы – Сергею Александровичу Свидзинскому.
В этот торжественный день на Гремячинском ГОКе звучали песни Победы, напоминая о героизме и мужестве предков. Присутствующие возложили цветы к подножию стелы и почтили память погибших минутой молчания.
Продолжением традиций легендарного поколения победителей в Великой Отечественной войне стали соревнования Трудовой вахты, которые стартовали на предприятии в начале года.
На открытии стелы руководители и сотрудники предприятия подвели итоги трудового соревнования. Награды за высокие показатели в проходке выработок рудника, добыче калийной руды, обогащении, получении готового продукта и его отгрузке руководители вручили лучшим бригадам, сменам и отдельным сотрудникам ЕвроХим-ВолгаКалия.
За многолетнюю работу, добросовестный труд и в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне первую в истории предприятия серебряную медаль получил водитель автомобиля участка автомобильного транспорта и средств механизации ЕвроХим-ВолгаКалия Александр Викторович Демченко.
Открытие стелы Памяти и создание парка стало продолжением большой работы предприятия по сохранению героических традиций и передаче их молодым поколениям сотрудников. Гремячинский ГОК еще только набирает обороты. Впереди у предприятия и команды – еще более масштабные достижения.
Фото: Олег Николаев
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneRJUPqbQxs
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