Гремячинский ГОК увековечивает память героев





На Гремячинском горно-обогатительном комбинате состоялось торжественное открытие стелы Памяти.

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия установили гранитный монумент, посвященный воинам-освободителям и труженикам тыла, и обустроили сквер Памяти из 80-ти абрикосовых деревьев.

Монумент торжественно открыл генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев:

– Герои Великой Отечественной войны своими жизнями защитили наш народ и весь мир от порабощения. Сегодня мы исполняем свой долг перед ними – своими трудовыми достижениями укрепляем страну, создаем благополучное будущее нашим семьям, детям, будущим поколениям. Мы доказываем это нашими рекордами, отличными показателями Трудовой вахты. В честь 80-летия Великой Победы мы высадили первый в истории ГОКа парк из 80 именных деревьев, каждое дерево мы высадили в честь конкретного нашего сотрудника, которым гордимся и по праву считаем достойным продолжателем традиций старших героических поколений.





Самое первое дерево парка предприятие посвятило памяти первооткрывателя Гремячинского месторождения калийных солей, человеку, без которого этого предприятия не существовало бы – Сергею Александровичу Свидзинскому.

В этот торжественный день на Гремячинском ГОКе звучали песни Победы, напоминая о героизме и мужестве предков. Присутствующие возложили цветы к подножию стелы и почтили память погибших минутой молчания.





Продолжением традиций легендарного поколения победителей в Великой Отечественной войне стали соревнования Трудовой вахты, которые стартовали на предприятии в начале года.

На открытии стелы руководители и сотрудники предприятия подвели итоги трудового соревнования. Награды за высокие показатели в проходке выработок рудника, добыче калийной руды, обогащении, получении готового продукта и его отгрузке руководители вручили лучшим бригадам, сменам и отдельным сотрудникам ЕвроХим-ВолгаКалия.

За многолетнюю работу, добросовестный труд и в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне первую в истории предприятия серебряную медаль получил водитель автомобиля участка автомобильного транспорта и средств механизации ЕвроХим-ВолгаКалия Александр Викторович Демченко.





Открытие стелы Памяти и создание парка стало продолжением большой работы предприятия по сохранению героических традиций и передаче их молодым поколениям сотрудников. Гремячинский ГОК еще только набирает обороты. Впереди у предприятия и команды – еще более масштабные достижения.

Фото: Олег Николаев

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