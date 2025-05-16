



Сыр, творог и сметану без указания процента жира и белка обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном управлении, нарушения вскрылись на площадке хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на территории Октябрьского района.

- Установлено, что ветеринарным врачом на площадке физического лица оформлен эВСД на сыр «брынза» (5 кг), творог (20 кг) и сметану (14 кг) без указания процента жира и белка, содержащегося в молочной продукции, что является нарушением, - рассказали в ведомстве.

Предприятию объявлено предостережение. Производственные сертификаты аннулированы.

Фото из архива V102.RU