КСП: 70 из 94 убежищ в Волгограде не готовы к укрытию горожан





В Волгограде 70 из 94 защитных сооружений, которые находятся в муниципальной собственности, не готовы к использованию. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Волгограда (КСП) за 2024 год. При этом, подчеркивают аудиторы, 54 укрытия были переданы в собственность муниципалитета еще в 2023 году, еще семь – в 2024 году.

Сообщаются в отчете КСП и причина, по которой укрытия так и не были приведены в надлежащее состояние и не могут защитить жителей Волгограда.

– Причиной ненадлежащего состояния является недофинансирование расходов на содержание таких объектов, – заявляют аудиторы.

При этом муниципалитет расходует существенные суммы на оплату штрафов, которые выставляются надзорными органами после проверок укрытий. Так, только за убежище в Центральном районе Волгограда по ул. Соколова комитетом гражданской защиты населения администрации Волгограда спустил на штрафы сумму в размере более 130 тысяч рублей. Деньги потрачены из городского бюджета.

Выход из сложившейся ситуации специалисты видят лишь один – предусмотреть средства на исправление ситуации в бюджете на 2025 год. Соответствующую рекомендацию КСП направила в администрацию Волгограда.

Интересно, что во время проверки защитных объектов выяснилось, что имеют место еще и нарушения при ведении учета сооружений. В том числе специалистами допущены некорректность отражения характеристик объектов, отсутствие в паспортах на объекты обязательных сведений и т.д.

– В ходе встречной проверки департамента муниципального имущества администрации Волгограда по вопросу учета объектов муниципального имущества, относящихся к защитным сооружениям гражданской обороны, выявлены несоответствия сведений в реестре муниципального имущества. Для предотвращения нарушений, которые могут возникнуть при отражении сведений об объектах в реестре муниципального имущества, КСП Волгограда подготовлены предложения, направленные на проведение инвентаризации объектов и внесение необходимых изменений в документы, – говорится в отчете КСП.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Центральный районный суд Волгограда обязал гимназию №3 за свой счет привести в нормативное состояние убежище, которое администрация города перевела в оперативное управление образовательного учреждения. Прокуратура настаивала в суде на том, что проводить ремонт должна мэрия, однако суд это требование отклонил. Не исключено, что и другие отдельные убежища, по настоянию муниципалитета, придется содержать иным организациям.