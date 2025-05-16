Налоговый вычет за спорт получили свыше 1,3 тыс. волгоградцев

В Волгоградской области с начала 2025 года налоговый вычет за спорт получили свыше 1,3 тысячи жителей региона. Об этом V102.RU сообщили в УФНС России по Волгоградской области.

- С начала 2025 года уже более 1,3 тыс. налогоплательщиков Волгоградской области представили декларации 3-НДФЛ с заявленным вычетом по физкультурно-оздоровительным услугам на сумму почти 36 млн руб., НДФЛ к возврату составил 4,6 млн рублей, - уточнили в ведомстве.

Налогоплательщики-физические лица могут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, предоставленные им и их детям в возрасте до 24 лет (в том числе усыновленным), обучающимся по очной форме. Организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие данные услуги, должны входить в соответствующий список Министерства спорта РФ, который формируется ежегодно.

Следует отметить, что в 2024 году в Волгоградской области правом на получение данного вычета воспользовалось более 1,7 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 40,2 млн руб., НДФЛ возвращено 5,2 млн рублей.

Напомним, что с 2025 года (по расходам 2024 года) при оформлении вычета за спорт произошёл ряд изменений. В совокупности с другими социальными вычетами его можно заявить в размере 150 тыс. руб., а к декларации 3-НДФЛ необходимо приложить только справку об оплате физкультурно-оздоровительных услуг по форме (КНД 1151160). При этом документами, подтверждающими расходы для вычета до 2024 года, остаются копия договора и кассовые чеки.

Подробнее о налоговых вычетах можно узнать в специальном разделе сайта ФНС России.

Фото: shedevrum.ai