Общество

Акция «Ночь музеев»: куда сходить в Волгограде 17 мая

Общество 16.05.2025 20:30
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16.05.2025 20:30


В Волгограде 17 мая пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Для жителей и гостей Волгограда в этот день подготовили немало интересных выставок, экскурсий и мастер-классов. 

Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова начнет акцию в 12.00  открытием экспозиций «Защитникам Отечества посвящается», «Сокровища русского искусства», «Баядерка». В 14:00 стартует детская программа, а уже в 18:00 акция переместится на улицу, где планируют слушать музыку и расписывать арт-объекты из картона.

Волгоградский областной краеведческий музей будет ждать гостей уже с 11:00. В выставочных залах пройдет обзорная экскурсия «История и традиции Волгоградской области». Гости смогут посетить экспозицию «Археология. От каменного века до средневековья», «Золотая Орда. Тайны исчезнувшей цивилизации», «История края XVI – нач. XX вв.». А уже с 18:00 волгоградцев ждет еще театральный перформанс «Царицын театральный» с участием актеров волгоградского института искусств и викторина «Музеи мира». 


В экскурсионную программу музея в день акции также вошли выставки «Золотая кладовая. Сокровища древних степей», «Величие предков – гордость потомков», а также интерактивные мероприятия: «Рукотворные чудеса: Аквагрим» из цикла «Всей семьей идем в музей», «Герои с Почтой России», «В мире музыкальных звуков», «Царицынский урок», «Занимательное путешествие во времени», «Казачья старина», «Поём за следом»,  «Что скрывает царицынский сейф».

Впервые в этом году в акции «Ночь музеев»  примет участие военно-исторический музей «Наследие». Жители и гости Волгограда смогут посетить павильон «Бронекатер БК-31», где пройдет выставка о Рабоче-Крестьянском Красном Флоте.  Для посещения требуется предварительная запись. 

В Волгоградском планетарии в 17:10 начнется масштабная экскурсионная программа с посещением башни обсерватории. Также в музее покажут полнокупольную программу «Солнце-звезда нашей жизни. Звездное небо и основы сферической астрономии». Если в этот день будет хорошая погода, то состоятся и вечерние наблюдения в обсерватории.


В музее-панораме «Сталинградская битва» акция пройдет с 19:00 до 22:00. Главным событием этого вечера станет открытие выставки «От Сталинграда до Берлина», посвященной юбилею Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова. В ходе акции будет проводиться экскурсия по экспозиции. Все желающие смогут посмотреть в кинозале музея документальный фильм «Город-герой Волгоград», посетить необычную интерактивную фотозону живых скульптур «Герои Сталинградской битвы», побывать на экскурсии по открытому экспозиционному комплексу «Воинский эшелон» возле музея-панорамы.

Для юных посетителей подготовили квест «Пароль Победы – Сталинград» по залам музея-панорамы, а также викторину «О героях былых времен» в Детском центре музея. 

В парке «Россия – Моя история» проведут мастер-классы с 17:00. Участники смогут смастерить крафтовый пакет «Победа», поделку в технике пластилинография, изготовить фигуру вместе с мастером столярного дела и нарисовать пейзаж в правополушарной технике. Также откроется интерактивная площадка с военной атрибутикой, где можно будет подержать в руках винтовку Мосина, ППШ, шашку и каску, а также сфотографироваться в солдатской плащ-палатке и ватнике. 

В 18:00 на открытой территории начнется концертная программа с песнями военных лет. Завершит вечер театральная постановка «Сквозь время» – начало в 19:30. 


В музее-заповеднике «Старая Сарепта» в 19:00 состоится концерт «Героическая сюита». На органе в кирхе XVIII века сыграет лауреат международных конкурсов Мария Филиппова из Тамбова. В программе прозвучат марши и вальсы отечественных и зарубежных композиторов — Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова, Феликса Мендельсона и Иоганна Штрауса. Концерт платный. 

Камышинский историко-краеведческий музей в этот день презентует первую книгу из трилогии «О героях былых времён» краеведа Валерия Осьмакова. Мероприятие пройдет в конференц-зале Центра патриотического воспитания имени А.П. Маресьева. Книга посвящена подвигам жителей Волгоградской области – участникам Крымской, Русско-японской и Первой мировой войнах. 

В Волжском выставочном зале им. Г.В. Черноскутова в 14:00 презентуют новую книгу профессора кафедры русского языка Волгоградской Академии МВД России Натальи Прокуровой «Сталинград! Ты весь Победа жизни». Также состоятся мастер-класс по печатной графике «Степи», печать открыток и шоперов на офортном станке. Вечером гости выставочного зала услышат лекцию «Как читает книгу художник?». А в завершение акции пройдет экскурсия по временной выставке «Герои Победы». 

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