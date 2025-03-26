Вложений на триллион: высокотехнологичные проекты поддержат льготами в Волгоградской области

В Волгоградской области до 2036 года в промышленном секторе будет реализовано 40 крупных проектов общим объемом вложений в 1 триллион рублей. Об этом, как передает V102.RU со ссылкой на администрацию региона, сообщил сегодня, 26 марта, губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

По его словам, в настоящее время в регионе в плановом порядке продолжается реализация целого ряда инвестиционных проектов в сфере промышленности, имеющих важное значение для укрепления технологического и оборонного потенциала России, социально-экономического развития региона и всей страны. Реализация действующих и будущих инвестпроектов обсуждалась в ходе недавнего рабочего визита в Волгоград первого вице-премьера России Дениса Мантурова.

- По итогам визита отмечено, что, несмотря на все трудности, незаконно введенные ограничения, предприятия промышленного комплекса Волгоградской области имеют устойчивую позицию, динамично развиваются и выполняют стоящие перед ними задачи в сфере развития промышленности. Инвестиционные проекты реализуются в соответствии с графиком, — отметил Андрей Бочаров. — Кроме того, в ходе визита поддержано предложение Волгоградской области по реализации целого ряда новых инвестиционных проектов в сфере промышленности, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие региона, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни людей и укрепление технологического суверенитета нашей страны.

В связи с этим глава региона поставил задачу до 1 июня 2025 года подготовить предложения по дополнительной поддержке реализуемых на территории Волгоградской области высокотехнологичных инвестиционных проектов.

Фото: администрации Волгоградской области