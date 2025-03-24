Экономика

Денис Мантуров посетил ведущие волгоградские предприятия

Экономика 24.03.2025 17:28
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24.03.2025 17:28


Волгоградскую область с рабочим визитом посетил первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 24 марта, пресс-служба правительства России. Как сообщили в ведомстве, Денис Мантуров обсудил с губернатором Андреем Бочаровым перспективы развития особой экономической зоны в Волгоградской области, а также реализацию ключевых инвестпроектов.


Первый заместитель председателя правительства России посетил новое производство плоского нержавеющего проката, которое до конца текущего года планирует запустить в Волгоградской области ООО «Русская нержавеющая компания». 


Денис Мантуров побывал и на ФНПЦ «Титан-Баррикады», где вручил коллективу предприятия госнаграду. 

- Помимо уникальных изделий для армии и флота вы уделяете внимание и проектам диверсификации. Прежде всего для гражданских задач «Роскосмоса», нефтегазового и строительного комплекса, отрасли гидротехники. Работа по этим направлениям является дополнительным фактором экономической устойчивости предприятия, – сказал первый вице-премьер. 

В ходе рабочей поездки Денис Мантуров также посетили завод «Красный Октябрь», Волгомашзавод и Волжский трубный завод. Вместе с ним производственные площадки осмотрел и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Как сообщает администрация региона, вопросы дальнейшего развития промышленного комплекса были рассмотрены в ходе рабочей встречи. Денис Мантуров и Андрей Бочаров обсудили перспективы развития ОЭЗ в Волгоградской области, а также реализацию ключевых инвестпроектов, в частности, создание нового производства плоского нержавеющего проката. Глава региона поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку в реализации промышленных проектов на территории Волгоградской области.

- Все проекты, которые мы начинали, когда вы возглавляли Минпромторг России, о которых мечтали, — они реализованы или реализуются. Это огромная заслуга ваша, Минпромторга России и тех людей, кто работает на территории Волгоградской области, — отметил Андрей Бочаров, подчеркнув, что промышленность является основой и приоритетом развития экономики Волгоградской области. В промкомплексе занято более 200 тысяч человек, он формирует порядка 30% ВРП и более 40% доходов региона. — Сегодня мы еще раз подтверждаем нашу готовность к реализации крупнейших и важнейших для страны проектов на территории региона. Волгоградская область в установленные сроки выполнит задачи, которые стоят перед нами. При этом реализация проектов будет иметь комплексный характер: это развитие, строительство и модернизация производств, а также создание условий для людей, которые работают и живут в Волгоградской области. Создание комфортной среды, инфраструктуры — это важнейшая часть нашей работы. Налоги, доходы, которые получаем от промышленности, идут на развитие региона.

Фото: администрации Волгоградской области

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