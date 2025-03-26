В Волгограде осудят терапевта за липовые больничные

Расследования 26.03.2025 09:33
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26.03.2025 09:33
Следственным отделом по Тракторозаводскому району города Волгограда регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового врача-терапевта. Она обвиняется в совершении 27 эпизодов получения взяток, еще стольких же - служебных подлогов, сообщили ИА «Высота 102» в региональном СУ СК. Кроме того, действия фигурантки также квалифицированы по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации информационной системы, относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
С 2021 года в течение трёх лет врач выписывала за деньги поддельные больничные и вносила в медицинскую информационную систему ложные сведения о якобы проведённых приёмах, сборе анамнеза, назначении лечения и наличии у лжепациентов медицинских диагнозов. Сумма криминального дохода медицинского работника за указанный период превысила 100 тысяч рублей.
Дело в ближайшее время будет направлено в Тракторозаводский районный суд.
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