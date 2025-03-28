Общество 28.03.2025 21:23
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28.03.2025 21:23
Сегодня в Камышинском индустриально-педагогическом колледже им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева состоялось открытие мемориальных досок выпускникам учебного заведения, погибшим в ходе специальной военной операции. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, в учебном заведении увековечили память камышанина – прапорщика Егора Ткаченко, а также уроженцев Камышинского района рядовых Сергея Лиховцова и Кима Барсукова.
В церемонии приняли участие родственники погибших воинов, представители общественных организаций города, учащиеся и преподаватели колледжа.
Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятным доскам.
Справка. Контрактник Ким Барсуков служил в разведроте и сложил голову на поле боя 24 февраля 2024 года. 33-летний Сергей Лиховцев, уроженец Петров Вала, до мобилизации работал в РЖД, погиб 5 февраля 2024 года. Егора Ткаченко не стало в декабре 2024 года.
Фото администрации Камышина
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