Волгоградцам пообещали +22 в последний день марта

Теплую погоду без осадков обещают жителям Волгоградской области в последний день марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, начиная с выходных температура будет повышаться и уже 31 марта воздух прогреется до +22 градусов.

- Без существенных осадков. Ветер восточной четверти: ночью 5-10 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +4...+9º; днем +13...+18º, местами +19...+22º, - такую погоду синоптики прогнозируют 31 марта в районах области.

В Волгограде в этот день осадков также не обещают. Ночью ожидается +4...+9º; днем +13...+18º, местами +19...+22º.

В выходные 29 и 30 марта в Волгограде и области будут дождливыми. В разных районах осадки прогнозируют небольшие или умеренные.

Фото из архива V102.RU