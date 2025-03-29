Массовая драка юных футболистов произошла в Волжском во время матча

Инцидент случился 27 марта на запасном поле стадиона имени Логинова в Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», во время игры произошла массовая драка между командами «Мечта» из Ростова-на-Дону и «Салюта» из Саратова. Разнимать дерущихся юношей пришлось судьям.
Матч в Волжском проходил в рамках межрегионального турнира Volgograd Cup. Участниками стали юные футболисты 2009 годов рождения из нескольких регионов России.
Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу саратовцев. Результат не аннулирован, а в командах участников конфликта пока никак не прокомментировали произошедшее. Не дали оценку случившемуся и в федерации.
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