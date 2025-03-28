Расследования

На волгоградца завели уголовное дело за наезд на пристава

Расследования 28.03.2025 18:25
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28.03.2025 18:25


Житель Волгограда привлечен к уголовной ответственности за применение насилия в отношении сотрудника органа принудительного исполнения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», в середине марта в  ходе рейдовых мероприятий судебные приставы Советского районного отделения Волгограда обнаружили и арестовали автомобиль, принадлежащий местной жительнице, задолжавшей 100 тысяч рублей.
При попытке изъятия транспортного средства родственник должницы помешал судебным приставам совершить исполнительные действия. Мужчина заблокировал дверь автомобиля изнутри и попытался скрыться. Сотрудники последовали за ним, и,  когда мужчина остановил транспортное средство, предприняли попытку разблокировать переднюю дверь. В этот момент водитель  совершил наезд на судебного пристава-исполнителя.
За воспрепятствование законной деятельности сотрудников органа принудительного исполнения в отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ. Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти также были переданы в следственный отдел по Советскому району Волгограда следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области для проведения процессуальной проверки. По ее  итогам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ.
Ранее были опубликованы кадры попытки приставов изъять автомобиль в одном из дворов в Советском районе. Несколько часов сотрудники уговаривали закрывшегося в салоне водителя разблокировать дверь. Для этого им пришлось приспустить колесо Ford EcoSport. Некоторые очевидцы утверждали, что приставы повредили автомобиль. Однако, по словам других свидетелей, сотрудники вели себя корректно. Кроме того, как стало известно ИА «Высота 102», момент наезда на пристава зафиксировал видеорегистратор.
Фото УФСПП по Волгоградской области

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