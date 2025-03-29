



В Волгограде власти объявили о поиске подрядной организации для благоустройства ул. Мира. Как сообщает ИА «Высота 102», обновление охватит участок в границах ул. Симбирцева и ул. Порт-Саида.

Согласно проектно-сметной документации, здесь будет засажено гидропосевом порядка 8,5 тыс. кв. метров газона, высажены 45 лип, 25 рябин, 40 клёнов и 20 елей, а также живая изгородь из 703 саженцев дёрна белого. Отдельно прописана высадка 20 саженцев можжевельника, 191 спиреи и 70 сиреней. Для ухода за насаждениями смонтируют поливочный водопровод.

Преобразятся и тротуары – их специалисты наконец выровняют и вымостят брусчаткой. Вдоль пешеходных пространств будут установлены 65 урн и 55 скамеек.

Кроме того, на гранитном бордюре в отдельных местах оборудуют настилы для сидения.

Вдоль тротуаров будет обустроена современная сеть уличного освещения, а также установлены видеокамеры.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 96,4 млн рублей. Работы должны быть выполнены в течение 12 месяцев, к апрелю 2026 года. Подрядчика отберут по итогу открытого аукциона в течение ближайших недель.

Фото из архива ИА «Высота 102»