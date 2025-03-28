Вспышка высшего балла Х произошла 28 марта на Солнце

Вспышка на Солнце высочайшего класса Х зафиксирована сегодня, 28 марта, передает V102.RU со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

- Точный измеренный уровень составляет X1.1. Максимум излучения был зафиксирован в 18:20 по Москве. Событий данного класса на Солнце не наблюдалось уже более месяца, - сообщили ученые.

По предварительным данным, взрыв произошел на восточном краю Солнца и не представляет опасности для Земли. Однако если за этой вспышкой последуют новые в течение ближайших дней, то с середины будущей недели будут возможны прямые удары по Земле. Это чревато сильными магнитными бурями.