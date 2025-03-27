Жалобу на арест волгоградской чиновницы Елисеевой направили в Мосгорсуд

Расследования 27.03.2025 09:26
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27.03.2025 09:26
Из канцелярии Басманного районного суда отправлена жалоба на арест руководителя департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку Московского горсуда, который рассмотрит апелляцию чиновницы.
Напомним, 13 марта Басманный районный суд избрал меру пресечения Анне Елисеевой в виде ареста до 12 мая по ходатайству следствия. 17 марта руководитель департамента мэрии обжаловала свой арест. Пока дата рассмотрения жалобы чиновницы не назначена.
Анна Елисеева была задержана одним из силовых ведомств 12 марта. Сотрудница мэрии подозревается в получении взятки в особо крупном размере. После задержания в Волгограде ее оперативно доставили в Москву.
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