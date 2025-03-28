Общество

Освобожденную от парковки площадь Павших борцов в Волгограде «взяли в кольцо» десятки машин

Общество 28.03.2025 19:52
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28.03.2025 19:52


Волгоградские автомобилисты после закрытия большой парковки на площади Павших борцов вынуждены приспосабливаться к новым условиям. О том, что происходило в центре Волгограда на второй день работы новой схемы организации дорожного движения - в фоторепортаже ИА «Высота 102».


Сегодня, 28 марта, большая часть машин переместилась на улицу Мира, где наблюдался настоящий аншлаг.


Плотными рядами автомобили стояли по обеим сторонам Аллеи Героев, возле закрытого на ремонт Центрального универмага, а также медицинской академии и двух гостиниц - «Волгоград» и «Интурист».



Те, кто не поместился на парковках, оставляли машины возле белых бетонных конусов, ограничивающих въезд на площадь Павших борцов. Помимо легковых автомобилей здесь были замечены и туристические автобусы, которым еще готовят новое место для остановки. 



Ранее в мэрии заявляли, что для туристических автобусов, которые часто останавливались на парковке у собора, обустраивается зона по ул. Гоголя рядом со зданием №9 по ул. Мира. 

На непривычно пустой площади, которую навсегда принудительно освободили от машин, можно заметить неспешно прогуливающихся пешеходов.


Согласно данным портала «Парковки Волгограда», днем 28 марта на 118 платных парковках в центре города из 1615 мест было свободно 1340 - 82,6%.

На парковочных местах рядом с площадью Павших борцов все места платные, но на них с 17 марта действует тестовый режим, во время которого штрафные санкции за неоплату парковки не применяются.


Тестовый режим распространяется на парковки, расположенные по следующим адресам: 

- площадка возле ресторана «Маяк» (наб. 62-й Армии,1А);

- ул. Краснознаменская (от ул. Советской до ул. Глубокоовражной);

- ул. Ленина (от пр. им. Ленина до ул. Мира);

- ул. Володарского (от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической);

- пл. Павших Борцов (проезды от ул. Мира до пр. им. В.И. Ленина);

- ул. Гоголя;

- ул. Волгодонская;

- ул. Островского;

- ул. Комсомольская (от ул. Советской до ул. Коммунистической);

- ул. Коммунистическая (от ул. Гоголя до ул. Володарского);

- ул. Глубокоовражная (от ул. Володарского до ул. Краснознаменской);

- ул. 10-й дивизии НКВД;

- ул. Мира (от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской);

- пр. им. Ленина в районе ЗАГС Центрального района (пр. им. Ленина, 5). 


Напомним, что администрация Волгограда накануне официально объявила о том, что парковки на площади Павших борцов больше не будет. Автомобилистам предложили парковаться по обеим сторонам реконструируемой Аллеи Героев, где предусмотрительно увеличили количество парковочных мест. Однако эти места являются платными. Мэрия отмечает, что закрытие площади для машин повысить безопасность пешеходов при пересечении площади Павших борцов и улицы Мира.




Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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