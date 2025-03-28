Расследования

Москвича осудили в Волгоградской области за луковую аферу

Расследования 28.03.2025 11:20
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28.03.2025 11:20


Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор 43-летнему жителю Москвы за обман предпринимателя на 3 миллиона рублей. Как сообщили V012.RU в прокуратуре региона, аферисту присудили два года лишения свободы в колонии общего режима. Вину он признал частично. Материальный ущерб возместил.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела 26 октября 2024 года получил от своего знакомого 3 миллиона рублей, пообещав ему на эту сумму закупить лук с последующей транспортировкой в Тольятти для дальнейшей перепродажи. Однако свои обязательства мужчина исполнять не собирался.

Он спустил 555 тысяч рублей на ставки в тотализаторах, а с оставшейся суммой решил скрыться. Мужчина отключил свой мобильный телефон и оставил его, а сам уехал на рейсовом автобусе в столицу. Его компаньон, сообразив об обмане, обратился в правоохранительные органы. Полицейские задержали афериста на стационарном посту ДПС во время стоянки автобуса на территории Новониколаевского района Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

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