Общество

В Волжском подорожал проезд на дачном пароме

Общество 29.03.2025 11:52
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29.03.2025 11:52


В Волжском Волгоградской области со 2 апреля начнет курсировать паром до СНТ «Дачник-1». Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732», в этом году действуют  новые тарифы на проезд. С 1 января 2025 года стоимость поездки на пароме составила 35 рублей. В прошлом году цена была меньше - 30 рублей.
Напомним, работа парома продолжится до ноября.
Фото администрации Волжского

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