Студенты-целевики будут получать стипендии от волгоградских «Концессий»





В волгоградских компаниях «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» приняли решение о поддержке студентов, которые после обучения выберут эти организации для трудоустройства. Как рассказали ИА «Высота 102» в «Концессиях», вопросы профориентации уже сегодня стоят на повестке дня. Здесь стараются мотивировать молодежь при выборе профессии, организуя выезды на объекты ЖКХ. В волгоградских компаниях «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» приняли решение о поддержке студентов, которые после обучения выберут эти организации для трудоустройства. Как рассказали ИА «Высота 102» в «Концессиях», вопросы профориентации уже сегодня стоят на повестке дня. Здесь стараются мотивировать молодежь при выборе профессии, организуя выезды на объекты ЖКХ.





Сотрудничество «Концессий» и одного из ведущих вузов Волгограда продолжается не первый год. Но в этом году впервые ресурсоснабжающие организации начнут заключать договор с абитуриентами и вузом на обучение по целевой квоте. Таким образом, через 4 года в «Концессии» придут работать специалисты, в которых компании нуждаются острее всего. Сотрудничество «Концессий» и одного из ведущих вузов Волгограда продолжается не первый год. Но в этом году впервые ресурсоснабжающие организации начнут заключать договор с абитуриентами и вузом на обучение по целевой квоте. Таким образом, через 4 года в «Концессии» придут работать специалисты, в которых компании нуждаются острее всего.









Кураторство продолжится и при первых шагах в профессии. Кураторство продолжится и при первых шагах в профессии.

Например, на днях для учащихся 11 классов разных школ Волгограда и их родителей провели экскурсию в котельной квартала 101, Центральной диспетчерской службе и Едином диспетчерском центре.Гостям рассказали, насколько сегодня важны и востребованы высококлассные специалисты в системе ЖКХ. О перспективности работы в этой сфере выпускникам и родителям рассказала декан факультета транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности Волгоградского государственного технического университета Наталья Карапузова.При этом все 4 года обучения студентам-целевикам «Концессии» будут оказывать существенную социальную поддержку. Так, первокурсники, кроме академической стипендии, первые полгода обучения будут получать «концессионную стипендию» - 3,5 тысячи рублей. Если студент сдаст сессию на «отлично», он получит от «Концессий» единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей и далее, до следующей сессии, ежемесячно по 10 тысяч рублей. Хорошисты после сессии могут рассчитывать на 20 тысяч и ежемесячно в следующие полгода - «концессионную» стипендию в размере 7,5 тысяч. Если сессия сдана на все четверки, размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей и стипендия от «Концессий» – по 5 тысяч в месяц.Кроме того, иногородним студентам раз в год «Концессии» готовы оплачивать поездку домой и обратно. А начать трудовую деятельность студенты смогут уже на третьем курсе.Не менее важно и то, что учебную программу вуз будет строить с учетом особенностей «Концессий». Планируется, что в процессе обучения у студента-целевика будет куратор из «Концессий», который поможет в процессе написания курсовых или дипломных работ.- рассказала директор по персоналу «Концессий» Алена Селезнева.