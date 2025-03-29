Общество

Студенты-целевики будут получать стипендии от волгоградских «Концессий»

Общество 29.03.2025 11:03
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29.03.2025 11:03


В волгоградских компаниях «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» приняли решение о поддержке студентов, которые после обучения выберут эти организации для трудоустройства. Как рассказали ИА «Высота 102» в «Концессиях», вопросы профориентации уже сегодня стоят на повестке дня. Здесь стараются мотивировать молодежь при выборе профессии, организуя выезды на объекты ЖКХ.
Например, на днях для учащихся 11 классов разных школ Волгограда и их родителей провели экскурсию в котельной квартала 101, Центральной диспетчерской службе и Едином диспетчерском центре.
Гостям  рассказали, насколько сегодня важны и востребованы высококлассные специалисты в системе ЖКХ. О перспективности работы в этой сфере выпускникам и родителям рассказала декан факультета транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности Волгоградского государственного технического университета Наталья Карапузова.

Сотрудничество «Концессий» и одного из ведущих вузов Волгограда продолжается не первый год. Но в этом году впервые ресурсоснабжающие организации начнут заключать договор с абитуриентами и вузом на обучение по целевой квоте. Таким образом, через 4 года в «Концессии» придут работать специалисты, в которых компании  нуждаются острее всего.
При этом  все 4 года обучения студентам-целевикам «Концессии» будут оказывать существенную социальную поддержку. Так, первокурсники, кроме академической стипендии, первые полгода обучения будут получать «концессионную стипендию» - 3,5 тысячи рублей. Если студент сдаст сессию на «отлично», он получит от «Концессий» единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей и далее, до следующей сессии, ежемесячно по 10 тысяч рублей. Хорошисты после сессии могут рассчитывать на  20 тысяч и ежемесячно в следующие полгода - «концессионную» стипендию в размере 7,5 тысяч. Если сессия сдана на все четверки, размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей и стипендия от «Концессий» – по 5 тысяч в месяц.
Кроме того, иногородним студентам раз в год «Концессии» готовы оплачивать поездку домой и обратно. А начать трудовую деятельность студенты смогут уже на третьем курсе.
Не менее важно и то, что учебную программу вуз будет строить с учетом особенностей «Концессий». Планируется, что в процессе обучения у студента-целевика будет куратор из «Концессий», который поможет в процессе написания курсовых или дипломных работ.


Кураторство продолжится и при первых шагах в профессии.
- Для нас важно, чтобы эти дети не уехали, отучившись в вузе, а пришли потом работать к нам, делать систему ЖКХ лучше. Мы понимаем, что результат такого взаимодействия не может наступить через месяц – минимум, через 5 лет. Но мы планируем сотрудничать со школами, чтобы уже сейчас начать готовить детей к сдаче ЕГЭ по математике, физике и информатике, которые требуются для поступления в ВолгГТУ на нужный нам факультет, - рассказала директор по персоналу «Концессий» Алена Селезнева.
Фото «Концессий»


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