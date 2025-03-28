Федеральные новости

ФАС: снижены цены на четыре препарата от рака и давления

Федеральные новости 28.03.2025 21:07
0
28.03.2025 21:07


В ФАС РФ заявили о снижение стоимости четырех препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых. Среди них – лекарства для лечения заболеваний дыхательных путей, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной гипертензии, передает V102.RU.
Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН «Алпелисиб», «Занубрутиниб», «Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол» и воспроизведенный препарат с МНН «Эсмолол» были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 25% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 37% от минимальных цен в референтных для России странах.
Противоопухолевый лекарственный препарат «Пикрэй» (МНН «Алпелисиб») применяется при гормонозависимом раке молочной железы. Его цена на 52% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 16% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году.
Цена противоопухолевого лекарственного препарата «Брукинза» (МНН «Занубрутиниб») на 31% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 7% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году. Препарат применяется при мантийноклеточной лимфоме (МКЛ) у взрослых пациентов, которые ранее получали хотя бы одну предшествующую терапию.
Препарат «Тримбоу» (МНН «Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол») применяется при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и для лечения бронхиальной астмы. Его цена снижена на 28% от средней стоимости его реализации в 2024 году и столько же – от минимальной цены в референтных для России странах.
Согласованные цены на отечественный дженерик «Бревикард» (МНН «Эсмолол»), который показан при тахикардии и и артериальной гипертензии, снижены относительно минимальной цены на оригинальный препарат «Бревиблок» в референтных для России странах на 20% и в среднем на 37% от средней стоимости его реализации в 2024 году.
Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России, заверили в ФАС. В ведомстве они напомнили, что  они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий  оказания медицинской помощи.
Ранее в ФАС сообщали о снижение цен еще на 6 жизненно необходимых препаратов.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
27.03.2025 19:03
Федеральные новости 27.03.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.03.2025 15:35
Федеральные новости 24.03.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.03.2025 09:09
Федеральные новости 22.03.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.03.2025 16:11
Федеральные новости 21.03.2025 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
20.03.2025 15:55
Федеральные новости 20.03.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2025 21:35
Федеральные новости 19.03.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2025 14:13
Федеральные новости 19.03.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.03.2025 10:47
Федеральные новости 19.03.2025 10:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.03.2025 13:55
Федеральные новости 18.03.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.03.2025 13:26
Федеральные новости 18.03.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.03.2025 19:39
Федеральные новости 17.03.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.03.2025 11:18
Федеральные новости 15.03.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.03.2025 20:11
Федеральные новости 14.03.2025 20:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.03.2025 13:35
Федеральные новости 14.03.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.03.2025 11:46
Федеральные новости 14.03.2025 11:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:46
Скважины с питьевой водой под Волгоградом обезопасят по решению судаСмотреть фотографии
21:44
Волгоградцам пообещали +22 в последний день мартаСмотреть фотографии
21:23
В колледже Камышина открыли мемориальные доски трем погибшим на СВО выпускникамСмотреть фотографии
21:07
ФАС: снижены цены на четыре препарата от рака и давленияСмотреть фотографии
21:02
Динамовцы из Нарьян-Мара увезли домой памятную шайбу одноименного клубаСмотреть фотографии
20:40
Вспышка высшего балла Х произошла 28 марта на СолнцеСмотреть фотографии
20:28
У Волгограда ввели реверсивное движение из-за ДТП с фурамиСмотреть фотографии
20:26
Т2 делает бесплатной связь для клиентов в трех странах Юго-Восточной АзииСмотреть фотографии
20:08
В Волгограде за 12,6 млн отреставрируют памятник В.И. ЛенинуСмотреть фотографии
19:52
Освобожденную от парковки площадь Павших борцов в Волгограде «взяли в кольцо» десятки машинСмотреть фотографии
19:52
В Палласовке тушат пожар на городской свалкеСмотреть фотографии
19:28
Мэрия Волжского объявила о запуске дачных маршрутов: расписаниеСмотреть фотографии
18:55
В центре Волгограда нашли опасные для детей площадки для спортаСмотреть фотографии
18:25
На волгоградца завели уголовное дело за наезд на приставаСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде спасатели потренировались ликвидировать пожар на нефтебазеСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде прошел очный прием граждан по вопросам ЖКХСмотреть фотографии
16:01
Остался лишь одинокий «маяк»: в Волгограде стахановскими темпами взялись за снос ночного клуба «Ибиса»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:30
«Чёрные не от огня»: в Елани опровергли информацию о пожаре на асфальтовом заводеСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде 30 марта перекроют участок 1-й Продольной магистралиСмотреть фотографии
14:07
В Волгограде осудят бизнесмена, отдавшего землю под нефтяные болотаСмотреть фотографии
13:40
Подозрительную молочку нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области количество госпабликов в соцсетях перевалило за 5600Смотреть фотографии
13:14
В центре Волгограда начался монтаж 65-метровой башни свободного паденияСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде школьница ради 20-тысячного джекпота перевела мошенникам 382 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:46
«Красный октябрь» принял участие в профориентационном мероприятии в ВолгГТУСмотреть фотографии
12:35
Родина-мать взлетит на «Ракете Победы» 8 апреляСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
В Волгограде стали известны даты репетиций парада ПобедыСмотреть фотографии
11:56
Результаты реконструкции сквера у Вечного огня в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
В Волгоградской области академики РАН обсудили будущее химической промышленностиСмотреть фотографии
11:20
Москвича осудили в Волгоградской области за луковую аферуСмотреть фотографии
 