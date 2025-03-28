ФАС: снижены цены на четыре препарата от рака и давления





В ФАС РФ заявили о снижение стоимости четырех препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых. Среди них – лекарства для лечения заболеваний дыхательных путей, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной гипертензии, передает V102.RU. В ФАС РФ заявили о снижение стоимости четырех препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых. Среди них – лекарства для лечения заболеваний дыхательных путей, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной гипертензии, передает V102.RU.

Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России, заверили в ФАС. В ведомстве они напомнили, что они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи. Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России, заверили в ФАС. В ведомстве они напомнили, что они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи.



Ранее в ФАС сообщали о снижение цен еще на 6 жизненно необходимых препаратов.

Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН «Алпелисиб», «Занубрутиниб», «Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол» и воспроизведенный препарат с МНН «Эсмолол» были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 25% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 37% от минимальных цен в референтных для России странах.Противоопухолевый лекарственный препарат «Пикрэй» (МНН «Алпелисиб») применяется при гормонозависимом раке молочной железы. Его цена на 52% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 16% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году.Цена противоопухолевого лекарственного препарата «Брукинза» (МНН «Занубрутиниб») на 31% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 7% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году. Препарат применяется при мантийноклеточной лимфоме (МКЛ) у взрослых пациентов, которые ранее получали хотя бы одну предшествующую терапию.Препарат «Тримбоу» (МНН «Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол») применяется при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и для лечения бронхиальной астмы. Его цена снижена на 28% от средней стоимости его реализации в 2024 году и столько же – от минимальной цены в референтных для России странах.Согласованные цены на отечественный дженерик «Бревикард» (МНН «Эсмолол»), который показан при тахикардии и и артериальной гипертензии, снижены относительно минимальной цены на оригинальный препарат «Бревиблок» в референтных для России странах на 20% и в среднем на 37% от средней стоимости его реализации в 2024 году.