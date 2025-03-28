ФАС: снижены цены на четыре препарата от рака и давления

Противоопухолевый лекарственный препарат «Пикрэй» (МНН «Алпелисиб») применяется при гормонозависимом раке молочной железы. Его цена на 52% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 16% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году.
Цена противоопухолевого лекарственного препарата «Брукинза» (МНН «Занубрутиниб») на 31% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 7% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году. Препарат применяется при мантийноклеточной лимфоме (МКЛ) у взрослых пациентов, которые ранее получали хотя бы одну предшествующую терапию.
Препарат «Тримбоу» (МНН «Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол») применяется при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и для лечения бронхиальной астмы. Его цена снижена на 28% от средней стоимости его реализации в 2024 году и столько же – от минимальной цены в референтных для России странах.
Согласованные цены на отечественный дженерик «Бревикард» (МНН «Эсмолол»), который показан при тахикардии и и артериальной гипертензии, снижены относительно минимальной цены на оригинальный препарат «Бревиблок» в референтных для России странах на 20% и в среднем на 37% от средней стоимости его реализации в 2024 году.