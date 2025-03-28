В Волгограде за 12,6 млн отреставрируют памятник В.И. Ленину





В Волгограде региональное управление Росимущества объявило о поиске подрядной организации, готовой отреставрировать памятник В.И. Ленину, установленному на одноимённой площади в Центральном районе города. Как сообщает ИА «Высота 102», на это было выделено 12,6 млн рублей.





Согласно проектно-сметной документации, работы должны быть выполнены по проекту, подготовленному компанией ООО «Лиммат». Документ получил положительное заключение госэкспертизы и включает в себя демонтаж гранитных плит постамента, усиление железобетонного основания и возвращение гранитной облицовки на место. Кроме того, должны быть восстановлены утраченные и повреждённые элементы из натурального камня.

Работы охватят и бронзовую фигуру вождя народов. Она должна быть очищена от налёта, следов окисления и защищена от воздействия атмосферы специальным раствором. Также от проникновения осадков защитят стыки гранитных плит.

Подрядная организация будет определена по итогу открытого аукциона в середине апреля. Реставрация должна завершиться к 25 августа 2025 года.

Фото: ИА «Высота 102»