Расследования

Волгоградка насмерть забила табуретом пьяного мужа

Расследования 28.03.2025 10:34
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28.03.2025 10:34


В Волгограде перед судом предстанет местная жительница, которая в декабре прошлого года в Красноармейском районе забила насмерть своего мужа. Как сообщили V102.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, женщина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что 17 декабря 2024 года волгоградка поссорилась с мужем, который пришел домой пьяным. Все произошло на глазах их маленького сына и матери обвиняемой, которые также находились в квартире.

- В ходе ссоры фигурантка нанесла мужчине множественные удары руками, ногами и табуретом по голове, после чего толкнула его в грудь. Когда потерпевший упал, ударившись затылком о пол, обвиняемая продолжила наносить удары, - рассказали в СУ СКР по региону.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

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