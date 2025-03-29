21-летний танцор известного ансамбля Волгоградской области погиб на СВО

Общество 29.03.2025 07:54
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29.03.2025 07:54
В Котовском районе Волгоградской области простятся с Дмитрием Манжитовым, погибшим на СВО. Страшную новость о гибели своего сына сообщила его мама, глава Бурлукского сельского поселения Олеся Манжитова, передает V102.RU.Дмитрий Манжитов с детства занимался народными танцами в известном хореографическом ансамбле «Топотушки», потом – в образцовом ансамбле «Созвездие». Эти творческие коллективы неоднократно становились лауреатами не только областных и российских конкурсов и фестивалей, но и международных.
Осенью 2024 года Дмитрий добровольно заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Ему был 21 год. Похоронят молодого человека сегодня, 29 марта, в селе Бурлук.
Коллаж V102.RU
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