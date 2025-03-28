Расследования

В Волгограде осудят бизнесмена, отдавшего землю под нефтяные болота

Расследования 28.03.2025 14:07
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28.03.2025 14:07


В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 69-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», следователи уличили мужчину в причастности к созданию нефтяных болот на пустырях в Кировском районе.

Правоохранители установили, что в 2021 году ИП Бойко Владимир Сергеевич получил в аренду от региональных властей земельный участок для строительства нефтеперерабатывающего предприятия. При этом, несмотря на предусмотренный соглашением запрет, коммерсант передал землю в субаренду фирме, которой руководила его дочь.

- В период с марта 2021 года по октябрь 2023 года на арендованном земельном участке в нарушение технологических процессов обезвреживания и утилизации нефтесодержащих (химических) отходов I – IV классов опасности по указанию обвиняемого в вырытые экскаваторами ямы производился слив нефтесодержащих химических отходов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

При этом хранение таким образом нефтепродуктов наносит колоссальный вред экологии. По информации специалистов, сумма нанесённого природе из-за действий коммерсантов ущерба составляет порядка 130 млн рублей. Загрязнена оказалась территория площадью свыше 36 тыс. кв. километров.

Отметим, в настоящее время уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд. Обвиняемому грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

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