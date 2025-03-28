В Волгограде спасатели потренировались ликвидировать пожар на нефтебазе





28 марта в Волгограде прошли масштабные учения по ликвидации возгорания на объекте нефтеперерабатывающей инфраструктуры, а также проведения спасательных работ. Как сообщает ИА «Высота 102», в тушении условного пожара были задействованы 61 человек личного состава и 14 единиц техники.





- По легенде, в результате нарушения технологического процесса при заполнении одного из резервуаров произошло частичное разрушение торцевой стенки с последующим возгоранием топлива, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Отметим, прибывшие на место подразделения произвели развёртывание сил и средств, провели подключения автоцистерн к источникам воды, произвели охлаждение резервуаров, не охваченных возгоранием, с помощью пенной атаки потушили возгорание.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области