Администрация Еланского района Волгоградской области прокомментировала информацию о пожаре на территории асфальто-битумного производства 27 марта. Чиновники утверждают, что на самом деле рядом с производством горел мусор, а не бочки с битумом, сообщает V102.RU.

- В реальности все не так страшно - бочки на фото черные не от огня, а от битума, а возгорание произошло в куче строительного мусора на отдалении от техники и битумных емкостей, - пояснили в администрации района. - Чтобы избежать возгорания на самом АБЗ, было принято решение облить водой бочки с битумом. Утром рабочие пришли и, не поняв, что случилось, подняли панику.

Предприятие работает в штатном режиме. Причина возгорания мусора уточняется.

Напомним, что 27 марта очевидцы опубликовали кадры обгоревших цистерн, расположенных на улице Индустриальная, где располагается АБЗ Еланского ДРСУ. Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области тогда сообщили, что в Елани был зарегистрирован лишь один вызов в связи с горением мусора на площади в 50 квадратных метров на северной окраине поселка.

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