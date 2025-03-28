Общество

В Волгограде прошел очный прием граждан по вопросам ЖКХ

Общество 28.03.2025 16:59
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28.03.2025 16:59


Установка приборов учета и ввод их в эксплуатацию, строительство циркуляционных трубопроводов, организация поверки счетчиков. На эти и другие вопросы специалисты «Концессий водо- и теплоснабжения» вместе с представителями ИВЦ ЖКХ и ТЭК и главой регионального Центра «ЖКХ Контроль» Татьяной Текучевой отвечали жителям Волгограда во время очного приема.

Жительница Гумрака пожаловалась на качество питьевой воды. Ответ незамедлительно запросили в Центральной испытательной лаборатории.

– Качество питьевой воды, поступающей жителям конкретной улицы в поселке, определяют один раз в месяц путем проведения анализа проб. Их берут в ближайшей точке отбора – в данном случае, это учебное заведение рядом, – пояснила начальник лаборатории Бану Шумакова. – Последние исследования не показали никаких превышений гигиенических нормативов. Отобранная вода соответствует всем необходимым санитарно-гигиеническим и санитарно-микробиологическим показателям.

Учитывая важность вопроса, специалисты «Концессий водоснабжения» приняли решение провести дополнительную промывку трубопровода, а также взять пробы воды на исследования уже по конкретному адресу.

Жительница Центрального района Волгограда на очном приеме граждан интересовалась, когда к ее дому построят обратный циркуляционный трубопровод. Специалисты «Концессий теплоснабжения» рассказали, что в настоящее время по указанному адресу уже проводится обследование сетей. После его завершения будет решаться вопрос по срокам и масштабам строительства.


Жительница Краснооктябрьского района пожаловалась на суммы, которые жильцы дома платят за содержание общедомового имущества. Волгоградка обратилась в отдел отпуска водных ресурсов для снятия контрольных показаний с приборов учета в жилых и нежилых помещениях. Начальник отдела взял этот вопрос на личный контроль. Уже в апреле специалисты проведут выезд по указанному адресу.

Отметим, личное общение специалистов ресурсоснабжающих организаций и жителей Волгограда будет проходить на регулярной основе – во время приемов граждан по вопросам ЖКХ. Присылать свои вопросы можно через общественную приемную по вопросам ЖКХ. Кроме того, прием обращений от потребителей коммунальных услуг идет через чат-бот в разделе «Электронная приемная директора» на сайтах «Концессий» и в ТГ-канале.

Фото: пресс-служба «Концессий»

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