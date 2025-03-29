Общество

Блюда по старинным рецептам представят на фестивале постной кухни в Волжском

Общество 29.03.2025 08:53
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29.03.2025 08:53


30 марта в центре культуры и искусства «Октябрь» Волжского Волгоградской области состоится V городской фестиваль постной кухни. Его организаторы – администрация городского округа и Калачевская епархия. Цель мероприятия, рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа,   знакомство с православными традициями и рецептами постных блюд, привлечение общественного внимания к примерам здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
Напомним, первый фестиваль постной кухни состоялся в Волжском в 2017 году и прошел с аншлагом.  Традиционно в фестивале принимают участие как приходы храмов, монастыри, предприятия общественного питания, так и обычные жители и семьи Волжского.
30 марта на фестивале представят мучные изделия, старинные десерты и напитки, холодные закуски, горячие и фирменные блюда. Оценивать кулинарное творчество участников будут  в различных номинациях, в том числе – «За сохранение православных традиций в национальной кулинарии», «За возрождение старинных рецептов постной кухни», «За постное блюдо высокой кухни», «За самый необычный ингредиент в постном блюде» и др.
Каждый участник представит не менее трех блюд. Жюри примет во внимание также сервировку стола и форму одежды участников в народном, православном или светском стиле.
Фото администрации Волжского

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