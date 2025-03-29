



30 марта в центре культуры и искусства «Октябрь» Волжского Волгоградской области состоится V городской фестиваль постной кухни. Его организаторы – администрация городского округа и Калачевская епархия. Цель мероприятия, рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, знакомство с православными традициями и рецептами постных блюд, привлечение общественного внимания к примерам здорового образа жизни и активной жизненной позиции. 30 марта в центре культуры и искусства «Октябрь» Волжского Волгоградской области состоится V городской фестиваль постной кухни. Его организаторы – администрация городского округа и Калачевская епархия. Цель мероприятия, рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, знакомство с православными традициями и рецептами постных блюд, привлечение общественного внимания к примерам здорового образа жизни и активной жизненной позиции.

Напомним, первый фестиваль постной кухни состоялся в Волжском в 2017 году и прошел с аншлагом. Традиционно в фестивале принимают участие как приходы храмов, монастыри, предприятия общественного питания, так и обычные жители и семьи Волжского.30 марта на фестивале представят мучные изделия, старинные десерты и напитки, холодные закуски, горячие и фирменные блюда. Оценивать кулинарное творчество участников будут в различных номинациях, в том числе – «За сохранение православных традиций в национальной кулинарии», «За возрождение старинных рецептов постной кухни», «За постное блюдо высокой кухни», «За самый необычный ингредиент в постном блюде» и др.Каждый участник представит не менее трех блюд. Жюри примет во внимание также сервировку стола и форму одежды участников в народном, православном или светском стиле.