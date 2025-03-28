Общество

В Волгограде 30 марта перекроют участок 1-й Продольной магистрали

Общество 28.03.2025 14:26
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28.03.2025 14:26


30 марта в Волгограде изменят схему движения автомобилей в Советском и Кировском районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», власти приняли решение ограничить работу 1-й Продольной для проведения марафона.

- В связи с обращением ВРОО «Волгоградский марафон» на время подготовки и проведения массового физкультурного мероприятия 30 марта с 8:00 до 13:00 пешеходными станут участки улично-дорожной сети в Советском и Кировском районах - ул. Степыкиной на всем ее протяжении, а также улицы Е.Ф.Рогова и М.М. Загорулько в границах улиц Никитина и Автомобилистов, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Отметим, по данным властей, в забеге примут участие порядка 500 человек. Им предстоит посоревноваться в преодолении дистанций от 1 до 15 километров.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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