Расследования

Похищение плюшевого мишки из цветочного киоска в Волгограде попало на видео

Расследования 27.03.2025 08:51
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27.03.2025 08:51




Волгоградец похитил огромную мягкую игрушку из цветочного киоска. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники раскрыли грабеж, совершенный  ночью 7 марта в Кировском районе Волгограда. Видеокамера зафиксировала момент, когда мужчина зашел в павильон, а затем внезапно схватил большую мягкую игрушку и потащил ее к выходу. 23-летний волгоградец задержан. Выяснилось, что неработающий мужчина был уже судим.
Несмотря на то, что мужчина ограбил киоск перед международным женским днем, плюшевый мишка, которого он украл, предназначался вовсе не для девушки. Воришка продал свою «добычу». 
За ночные похождения в киоске ему грозит до 4 лет лишения свободы. 
Видео ГУ МВД по Волгоградской области, фото V102.RU (архив)

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