Похищение плюшевого мишки из цветочного киоска в Волгограде попало на видео

Расследования 27.03.2025 08:51
0
27.03.2025 08:51
Волгоградец похитил огромную мягкую игрушку из цветочного киоска. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники раскрыли грабеж, совершенный ночью 7 марта в Кировском районе Волгограда. Видеокамера зафиксировала момент, когда мужчина зашел в павильон, а затем внезапно схватил большую мягкую игрушку и потащил ее к выходу. 23-летний волгоградец задержан. Выяснилось, что неработающий мужчина был уже судим.
Несмотря на то, что мужчина ограбил киоск перед международным женским днем, плюшевый мишка, которого он украл, предназначался вовсе не для девушки. Воришка продал свою «добычу».
За ночные похождения в киоске ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области, фото V102.RU (архив)
Житель Урюпинска заплатит 202 тысячи рублей за убитую собакой косулю26.03.2025 15:34
Расследования 26.03.2025 15:34
Суд обязал волгоградца заплатить за незаконную вырубку 25 черных тополей26.03.2025 12:40
Расследования 26.03.2025 12:40
Волгоградца осудят за сварку в автомастерской с ущербом в 5,2 млн рублей26.03.2025 10:54
Расследования 26.03.2025 10:54
В Волгограде осудят терапевта за липовые больничные26.03.2025 09:33
Расследования 26.03.2025 09:33
В Волгограде убийце-душителю 81-летней матери дали 10 лет колонии25.03.2025 17:22
Расследования 25.03.2025 17:22
В Котово на профилактику отключили новый участок трубопровода за 632 млн рублей25.03.2025 16:06
Расследования 25.03.2025 16:06
Волгоградец отделался уголовным штрафом за попытку кражи из поезда 280 кг металла25.03.2025 15:33
Расследования 25.03.2025 15:33
Волгоградец из мести сжег дотла машину обидчика25.03.2025 13:29
Расследования 25.03.2025 13:29
В Волгограде задержали юных поджигателей мусорных баков24.03.2025 18:49
Расследования 24.03.2025 18:49
В Волгограде водителя автобуса №85 оштрафовали за высадку школьника24.03.2025 13:01
Расследования 24.03.2025 13:01
Однако, здравствуйте! Гуляющих у Мамаева кургана фазанов сняли на видео волгоградцы24.03.2025 09:38
Расследования 24.03.2025 09:38
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской области24.03.2025 08:12
Расследования 24.03.2025 08:12
Насильника троих школьников разыскивает СК в Волгограде23.03.2025 10:36
Расследования 23.03.2025 10:36
Скелет обнаружили в поле: подробности гибели пропавшего 2 года назад волгоградца23.03.2025 09:21
Расследования 23.03.2025 09:21
В Волгограде возбудили дело на чиновников из-за бед жильцов аварийного дома22.03.2025 12:16
Расследования 22.03.2025 12:16