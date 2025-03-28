Сотрудники детско-юношеской спортивной школы Дубовского района Волгоградской области шокированы гибелью своего тренера Рамзана Ибрагимова. 32-летний мужчина накануне разбился в страшном ДТП с фурой в Городищенском районе.

- Вчера разбился наш тренер по боксу. Такая беда. Мы в ужасе. Мы все в жутком ужасе. Не можем поверить в случившееся и прийти в себя, - сказали V102.RU сотрудники школы.

По их словам, Рамзан Ибрагимов работал у них давно, был хорошим тренером, которого очень любили и уважали дети и их родители.

Дубовский педагогический колледж, где также преподавал мужчина, выразил соболезнование родным и близким погибшего.

- 27 марта трагически погиб коллега, друг и учитель Ибрагимов Рамзан Саид-Хасанович. Ушёл из жизни светлый и добрый человек. Его любили дети, уважали коллеги. Нам будет не хватать его искренней улыбки и позитивной энергии. Коллектив Дубовского педагогического колледжа глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, - говорится в некрологе.

Напомним, страшная авария произошла на Третьей продольной магистрали днем 27 марта. В результате столкновения с фурой «шестерку» разорвало на части. Шансов спастись у мужчины не было.

Коллаж Алексея Костякова

