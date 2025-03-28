Динамовцы из Нарьян-Мара увезли домой памятную шайбу одноименного клуба

Общество 28.03.2025 21:02
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28.03.2025 21:02
С 25 по 27 марта делегация Общества «Динамо» вместе с динамовским коллективом из Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа в Москве приняли участие в патриотических мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
Юные динамовцы провели насыщенными событиями три дня в столице. На Красной площади гости столицы возложили цветы к постаментам городов-героев на аллее в Александровском саду и стали свидетелями церемонии смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата.
Посетили ребята и выставочный центр «Музей «Динамо», где экскурсоводы рассказали им о значимых спортивных событиях, оставивших весомый след в истории страны, и о героических победах динамовцев в годы Великой Отечественной войны. Юные гости поучаствовали в игровом квизе «Стань динамовцем», посетили «Зал славы» и зону «Стадион», а также посмотрели фильм, посвященный истории Общества.
Динамовцы из Нарьян-Мара почтили память легендарного футболиста и вратаря столичного «Динамо» и сборной СССР Льва Ивановича Яшина и бойцов ОМСБОН. К памятнику голкипера в Петровском парке и к мемориальной доске героев войны у динамовского стадиона ребята возложили цветы.
В ходе экскурсии по «ВТБ Арене» дети и представители Общества посетили арт-пространство с историческими барельефами, осмотрели футбольный стадион и хоккейную арену, побывали в пресс-центре, на тренировочных площадках и в раздевалках спортсменов. А один из хоккеистов московского «Динамо» подарил памятный подарок гостям из Нарьян-Мара - шайбу. Еще одним пунктом насыщенной программы стало посещение музея обороны Москвы, в котором юные динамовцы узнали много нового о подвигах бойцов ОМСБОН, а также о детях и подростках, которые отважно сражались во время Великой Отечественной войны.
Заключительный день динамовцы из Нарьян-Мара провели в кинологическом центре ФТС России. Сотрудники центра поделились с гостями секретами дрессировки и воспитания служебных собак, которые спасают жизни людей.
Сегодня, 28 марта, делегация Общества «Динамо» во главе с председателем Анатолием Гулевским отправилась в Нарьян-Мар.
Фото: Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»
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