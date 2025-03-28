В центре Волгограда нашли опасные для детей площадки для спорта

Несколько спортивных площадок, опасных для детей, прокуроры обнаружили в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в надзорном ведомстве, в целях защиты несовершеннолетних был подан иск в суд.

Прокуроры просили обязать МБУ «Волгоградзеленхоз», ответственное за содержание площадок, провести их ремонт. Суд удовлетворил требование прокуратуры.

Муниципальному учреждению поручено привести в соответствие требованиям безопасности детские спортивные площадки по адресам: ул. 7-я Гвардейская, д. 19, 19А, 21, 23, ул. Коммунальная 6, 8, 10, ул. Советская, д. 22, ул. им. Маршала Чуйкова, д. 21, 22, 23.

Установлено, что элементы площадок имеют значительные повреждения, что препятствует их безопасной эксплуатации.

Фото: прокуратуры Волгоградской области