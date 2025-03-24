Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской области

Расследования 24.03.2025 08:12
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24.03.2025 08:12
Ночные заморозки в Волгоградской области ослабнут в ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленные данные регионального ЦГМС, сегодня, 24 марта миновал пик отрицательных ночных температур. Местами столбик термометра опускался до -7 градусов. Уже завтра, 25 марта, максимальные ночные температуры не превысят -6 градусов.
В то же время теплее будет и днем. 25 и 26 марта на некоторых территориях региона воздух прогреется до +14 градусов. Однако в среду синоптики прогнозируют дожди и усиление юго-восточного ветра до 12-14 метров в секунду.
В Волгограде также 26 марта обещают дожди. К среде ночные заморозки уйдут, но днем будет не больше +10.
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