Расследования

Насильника троих школьников разыскивает СК в Волгограде

Расследования 23.03.2025 10:36
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23.03.2025 10:36


23 марта следователи обратились к жителям Волгограда за помощью в поисках насильника. Как сообщает ИА «Высота 102», неизвестный мужчина на границе Центрального и Дзержинского районов совершил преступление в отношении сразу троих школьников.

- 4 августа 2024 года на улице Рокоссовского неизвестный мужчина, воспользовавшись отсутствием прохожих, совершил противоправные действия в отношении трех ребят в возрасте 10 и 11 лет, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Сразу после того, как о произошедшем стало известно, правоохранители возбудили уголовное дело, однако установить личность насильника пока не удалось. На сегодняшний день известно, что мужчине на вид было 45–55 лет. Его рост составлял примерно 170–175 см. В целом он был европейской внешности, среднего телосложения. Темноволосый с проседью. Глаза светлые.

Во время совершения преступления был одет в серую футболку с узором, выполненным по технологии узелкового батика. Также на нём были серые шорты. На руке носил смарт-часы.

Отметим, свидетели произошедшего, а также волгоградцы, узнавшие мужчину, могут обратиться в следственные органы по телефонам 8-937-721-11-27, 8(8442) 93-75-44 или же в любой районный отдел полиции.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области

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