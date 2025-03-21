В Астрахани 21 марта школе №28 присвоили имя погибшего на СВО Героя Российской Федерации Алексея Калмыкова. С визитом в Астрахань по такому случаю прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

На торжественной церемонии Владимир Устинов выступил с речью, подчеркнув доблесть Алексея Калмыкова и его самоотверженность на поле боя:

– Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отдать дань памяти и глубокого уважения выпускнику школы № 28 города Астрахани Алексею Николаевичу Калмыкову, герою Российской Федерации, человеку, жизнь которого стала примером исключительной доблести, самоотверженности и верности долгу. Алексей Николаевич после школы связал свою жизнь с Вооружёнными Силами. С отличием окончил военный инженерно-технический университет, на службе проявил незаурядные командирские качества и, после жёсткого отбора и дополнительного обучения, был переведён в бригаду спецназа Главного разведывательного управления. В должности заместителя командира отряда спецназа практически с первого дня принимал участие в специальной военной операции. В боях за Мариуполь собственным примером вел за собой своё подразделение, действовал смело и решительно, уничтожая врага. Несмотря на контузии и ранения ни разу не покинул поля боя. Во время одного из боестолкновений майор Калмыков без раздумий прикрыл собой бойца и спас его ценой своей жизни.

Секрет непобедимости русского воина не только в боевой выучке, надежном оружии, но и в духовной силе, вершина которой – жертвование собой без страха и колебаний ради товарищей, ради Родины, ради правды.

Подвиг Героя Российской Федерации Алексея Николаевича Калмыкова бессмертен. Имя его навечно вписано в летопись побед нашей родной страны. И сегодня оно станет ориентиром для всех учеников, кто переступит порог этой школы.

Учитесь отлично, вырабатывайте в себе лучшие качества – честность, смелость, любовь к Отчизне. Будьте достойными памяти героя, который жил и сражался ради вашего будущего.





Обращаясь к учителям школы, Устинов подчеркнул, что носить имя Героя России – большая честь для учреждения.

– Мы должны не только дать нашим детям знания, но и воспитать их сердца, научить их быть достойными гражданами, – сказал он.

С низким поклоном полпред обратился к родителям Алексея Калмыкова:

– Время не властно придать забвению имя героя. Его подвиг не оставляет никаких сомнений в том, что Россия одержит победу!





В мероприятии также приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сенатор Андрей Деркач, школьники и учителя, чиновники.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ЮФО