Экономика

В Волгограде ищут компьютерных гениев на зарплату в 350 тысяч

Экономика 21.03.2025 11:54
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21.03.2025 11:54


Аналитики hh.ru назвали топ-10 самых высокооплачиваемых работ в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, прямо сейчас в регионе открыто более 600 вакансий с зарплатами от  200 тысяч рублей и выше.  Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата  составила по итогам февраля 55 тыс. рублей.
Больше всего в Волгограде готовы платить DevOps-инженеру – от 350 тысяч рублей на руки. Представителей этой профессии с опытом вполне можно назвать компьютерными гениями. DevOps-инженер  должен обладать специальными знаниями и практическими навыками, позволяющими сочетать разработку программного обеспечения и множества IT-операций.
Токарь может заработать от 230 тысяч рублей, главный инженер, геодезист, начальник участка, директор ресторана, руководитель филиала, руководитель отдела маркетинга и рекламы, начальник производства   – от 200 тысяч.
Специалисту Middle developer C++ UE5 готовы платить от  220 000 ₽ на руки.  Эти специалисты занимаются разработкой игр на движке Unreal Engine (UE).

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