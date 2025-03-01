Общество

«Сморгнул. Нет, не почудилось»: в Волгограде за месяц к Масленице молоко подорожало на 6%

Общество 01.03.2025 10:03
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01.03.2025 10:03


В сетевых магазинах Волгограда покупатели который день отмечают неприятные метаморфозы, которые происходят с ценниками на молочных прилавках. По словам волгоградцев, под конец масленичной недели стоимость молока перевалила все мыслимые отметки. Самые наблюдательные потребители отмечают – незаменимый при приготовлении блинов продукт подорожал с января более чем на 6%. 

Вчера зашел в «Магнит» за молоком для блинов и обомлел. На полках стояли упаковки по ценам не ниже 100 рублей. А там, где ценники до 80 рублей, оставалось всего пара пачек. Даже молоко нашего местного производителя из Волжского отпускают нынче по аховым ценам. Сморгнул, думал, почудилось. Но нет, это наша реальность, – поделился эмоциями житель Ворошиловского района Андрей. – Кстати говоря, продукцию волжского комбината этим утром не купить через Сбермаркет. Его попросту нет! Видимо, более доступные варианты разобрали под блины расторопные сограждане. 

Корреспонденты ИА «Высота 102», которые чаще заказывают продукты на дом, решили сравнить цены на молоко из истории заказов с тем, что предлагают сейчас  покупателям. Выяснилось, что с 25 января к 28 февраля литр молока производителя из Волгоградской области подорожал на 6,94% – с 71,99 рублей до 76,99 рублей. Так, в частности, изменились цены в «Пятерочке».  А вот в «Перекрестке» та же пачка молока стоит еще на рубль дороже – 77,99 рублей. В «Магните» заказать это же молоко на дом действительно невозможно – его нет в наличии. 

Отметим, что в Волгоградстате по итогам последнего мониторинга цен отметили рост стоимости литра молока 2,5-3,2% жирности на 1,95% – до 88,73 рублей. 

29 января волгоградские статистики фиксировали рост стоимости молока на 1,89%, 5 февраля – на 2,13%, 12 февраля отмечалось снижение цен – на 1,6%, 19 февраля ценники на молоко в магазинах прибавили 0,39%. То есть, по версии Волгоградстата, за месяц с 29 января по 24 февраля молоко в магазинах Волгограда подорожало лишь на 4,76%. Итоги мониторинга цен на текущей неделе будут опубликованы 6 марта.    

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