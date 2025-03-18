Происшествия

В Волгограде ул. 64-й Армии встала в пробке после столкновения КАМАЗа с кроссовером

Происшествия 18.03.2025 10:03
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18.03.2025 10:03


18 марта в Кировском районе Волгограда произошла авария с участием грузового автомобиля и иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось в утренний час пик на участке 2-й Продольной магистрали у остановки общественного транспорта «Колледж имени Вернадского».

- Судя по всему, кроссовер, двигаясь по улице 64-й Армии, на полном ходу влетел в кабину КАМАЗа. Вроде бы обошлось без жертв, но легковушку потрепало знатно, - рассказали журналистам очевидцы произошедшего.


Примечательно, что легковой автомобиль врезался в грузовик перпендикулярно, при этом выезда на магистраль здесь нет. Каким образом КАМАЗ оказался на данном участке дороги именно в таком положении и что послужило причиной ДТП, теперь предстоит выяснить полицейским. Редакция направила запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой прокомментировать произошедшее.

Отметим, в настоящее время на месте аварии образовался затор. Движение в направлении Советского района ограничено. Пробка из автомобилей уже растянулась на несколько сотен метров.

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